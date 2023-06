Guerra Russia-Ucraina, ultime news: Prigozhin si ritira in Bielorussia, combattenti Wagner lasciano Rostov tra gli applausi

Secondo il Wall Street Journal, gli Usa rinviano le sanzioni al gruppo militare Wagner per non aiutare Putin. Il Dipartimento di Stato voleva annunciarle già martedì per le attività del gruppo paramilitare in Africa, dove i mercenari mettono a disposizione dei governi locali l'assistenza militare ottenendo in cambio l'accesso alle risorse naturali e sfruttamento delle miniere. "Washington non vuole che sembri che stia prendendo posizione"