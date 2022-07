Guerra Russia Ucraina ultime notizie 9 luglio

Per Kiev la Russia sta continuando la sua offensiva nel Donetsk dopo aver catturato quasi l'intera vicina regione di Luhansk. Putin minaccia: "Non abbiamo ancora cominciato a fare la guerra sul serio. Pronta risposta se non si risolve Kaliningrad". Zelensky ottimista: "Entro la fine dell'anno, l'Ucraina sarà in grado di costringere la Russia ad avviare i negoziati". Gli Usa hanno annunciato un altro pacchetto di aiuti militari da 400 milioni di dollari a Kiev tra cui quattro sistemi missilistici a lancio multiplo HIMARS. G20, Mosca: fallito il tentativo occidentale di isolarci. "Il Papa potrebbe andare a Kiev ad agosto" lo ha detto il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher