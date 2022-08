Guerra Russia Ucraina ultime notizie di oggi: missili su Zaporizhzhia, Guterres (ONU): “Attaccare centrale nucleare sarebbe un suicidio”

166esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. Mosca e Kiev si accusano reciprocamente di aver bombardato la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per l'Agenzia internazionale per l'energia atomica il modo in cui la centrale viene gestita e i combattimenti in corso intorno ad essa rappresentano una grave minaccia. Zelensky chiede una risposta più "forte" contro quello che ha definito il "terrore nucleare russo”. Prosegue intanto l'esportazione di grano dai porti ucraini secondo l'accordo raggiunto a Istanbul tra Mosca e Kiev con la mediazione della Turchia e dell’Onu. Partita anche una nave diretta in Italia.

