Guerra Russia Ucraina, ultime notizie 7 agosto 2022

165esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. Bombardata l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Kiev e Mosca si accusa a vicenda. La Russia: "Colpito deposito carburante vicino centrale nucleare". Energoatom: "Rischio di fuoriuscita di idrogeno e sostanze radioattive”. Grossi (AIEA): "Rischio reale di una catastrofe nucleare". Papa riceve in udienza ambasciatore Kiev presso la Santa Sede.

