Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, Zelensky: “Nel Donbass è un inferno”. Prima nave grano bloccata a Istanbul

La Russia accusa gli Stati Uniti di coinvolgimento diretto nella guerra in Ucraina. Mosca in particolare ha accusato la Casa Bianca di aver fornito informazioni mirate utilizzate da Kiev per condurre attacchi missilistici a lungo raggio. Il ministero della Difesa russo ha affermato che Washington era "direttamente coinvolta" nella guerra e aveva trasmesso informazioni che avevano portato alla "morte di massa di civili". Gli Stati Uniti sono stati responsabili degli attacchi missilistici di Kiev su aree popolate nel Donbas orientale e in altre regioni, ha affermato. Le accuse dopo che il vice capo dell'intelligence militare ucraina ha detto che sono state utilizzate eccellenti immagini satellitari e informazioni in tempo reale per il lancio dei missili Himars a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti.