Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: Kiev bombarda ponte a Kherson, oggi primo carico di grano da porto ucraino

Ok all'accordo in Ue sul piano per il taglio della domanda di gas in vista dell'inverno. Solo l'Ungheria vota contro.

Il commento del Ministro Cingolani al Tg1: "Questa è una risposta dell'Ue molto forte e unità alla Russia. Per quanto riguarda gli italiani cambierà davvero molto poco grazie anche alle nostre riserve. Per l'Italia ci sono delle deroghe ad hoc essendo noi siamo un grande consumatore ma non un grande esportatore. Non sarà l'inverno più facile che ricorderemo negli ultimi 30 anni ma il taglio di Gazprom ha un effetto marginale" per l'Italia, ha aggiunto.