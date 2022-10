Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, Kiev: “I russi preparano la battaglia più dura a Kherson”. Bombe su Dnipro, 2 morti

Le operazioni di sabotaggio ai danni della rete ferroviaria da parte di gruppi russi contro la guerra stanno mettendo in difficoltà le truppe russe impegnate nella guerra in Ucraina. Lo afferma il report dell'intelligence del ministero della Difesa del Regno Unito sulla guerra in Ucraina. "Il 24 ottobre 2022, il governatore della regione russa di Belgorod ha annunciato che un ordigno esplosivo aveva danneggiato la ferrovia vicino al villaggio di Novozybkovo, a circa 15 km dal confine Russia-Bielorussia. La linea è il principale collegamento ferroviario tra la Russia e la Bielorussia meridionale. Il gruppo russo contro la guerra ‘Stop the Wagons' (Stw) ha rivendicato l'attacco. Questo è almeno il sesto episodio di sabotaggio contro l'infrastruttura ferroviaria russa rivendicato. Questo fa parte di una più ampia tendenza di attacchi dei dissidenti contro le ferrovie sia in Russia che in Bielorussia. Le autorità russe hanno precedentemente represso la presenza online di Stw".