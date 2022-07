Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, Mosca bombarda Odessa. Ue: “Annuncio taglio gas russo conferma necessità di ridurre i consumi”

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha affermato che l' Europa dovrebbe rispondere alla "guerra del gas" della Russia aumentando le sanzioni contro Mosca. "Abbiamo sentito nuove minacce per il gas all'Europa… Questa è una guerra aperta del gas che la Russia sta conducendo contro un'Europa unita", ha detto Zelensky, riferendosi all'annuncio di Gazprom di una nuova riduzione delle consegne di gas in Europa. Il colosso energetico statale russo ha dichiarato che ridurrà ulteriormente le consegne di gas in Europa tramite il gasdotto Nord Stream a 33 milioni di metri cubi al giorno, circa il 20% della capacità del gasdotto. Da mercoledì partirà la riduzione delle consegne di gas.

Durante il videomessaggio quotidiano, Zelensky ha aggiunto: “Non importa cosa accadrà alle persone, come soffriranno – per la fame dovuta ai porti bloccati, dal freddo invernale e dalla povertà… o per l'occupazione. Queste sono solo diverse forme di terrore”. “Ecco perché si deve rispondere. Non pensare a come riportare indietro la turbina, ma a rafforzare le sanzioni", ha affermato Zelensky.