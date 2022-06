Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, missili su Kiev, colpito complesso residenziale, Severodonetsk sotto il controllo russo

122esimo giorno di guerra in Ucraina, gli aggiornamenti in tempo reale dal conflitto di oggi 26 giugno. Severodonetsk sotto il controllo russo: l'annuncio di Mosca. Inizia il G7 nel castello bavarese Elmanu, nelle Alpi bavaresi: i leader annunceranno bando sull'oro russo. Missili russi su strutture militari Yavoriv, nuovo coprifuoco nella regione di Kiev. Putin rifiuta di incontrare Biden e attacca: "Usa ha 200 armi nucleari tattiche in Europa". Il Cremlino annuncia rifornimento di sistemi missilistici tattici Iskander-M per la Bielorussia.

