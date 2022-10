Guerra Russia Ucraina, ultime notizie. Zelensky: “All’Italia chiediamo armi”. Usa: “Non entreremo nel conflitto”

Il direttore generale del'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, invierà nei prossimi giorni ispettori in due centrali ucraine per "individuare eventuali attività e materiali nucleari non dichiarati": lo riporta Ukrinform. Il capo dell'Aiea ha tenuto a precisare che l'agenzia ha ispezionato una di queste località un mese fa, sottolineando che "non sono state trovate attività o materiali nucleari non dichiarati".

Ieri il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba aveva chiesto a Grossi di inviare esperti negli impianti nucleari del Paese per smentire le affermazioni russe secondo cui l'Ucraina intende utilizzare una "bomba sporca". In un tweet Kuleba aveva aggiunto: "Non abbiamo nulla da nascondere", anticipando che Grossi aveva "accettato" di "inviare urgentemente esperti nelle strutture in Ucraina". Le due centrali, di cui Grossi non ha fatto i nomi, sono state visitate regolarmente dagli ispettori dell'Agenzia, ha detto il capo dell'Aiea aggiungendo di avere ricevuto una richiesta scritta dall'Ucraina per l'invio degli ispettori.