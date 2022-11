Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: neonato ucciso dal bombardamento del reparto di maternità di un ospedale a Zaporizhzhia

Le ultime notizie di oggi sulla guerra in Ucraina. Continuano gli attacchi su alcune città ucraine. Un neonato morto dopo il bombardamento di un ospedale a Zaporizhzhia. L'Oms lancia l'allarme: "I cittadini rischiano di morire per il freddo". Ancora blackout in tutto il Paese, compresa Kiev. Zelensky: "Limitare uso corrente elettrica".

L'Aiea è preoccupata per i bombardamenti troppo vicini alla centrale nucleare di Zaporizhzhia che hanno sfiorato i reattori, l'agenzia russa Russatom avverte che "la centrale è a rischio di un incidente nucleare". Secondo il segretario della NATO Stoltenberg la "guerra sarà lunga".

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0