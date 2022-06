Guerra Russia Ucraina, ultime notizie 21 giugno

Zelensky: "Da questa settimana i raid russi aumenteranno". Segnalate esplosioni a Odessa. Secondo Kiev, i russi preparano offensiva a Sloviansk, nel Donetsk. Intanto le forze di Mosca stanno cercando di avanzare verso Kharkiv e a Severodonetsk si combatte casa per casa. Zelensky: "Risoluzione in Italia? Per favore sosteneteci". Biden, molto probabile che l'Ucraina diventi membro Ue.

Per il New York Times Mosca ha usato in Ucraina più di 200 tipi di armi proibite. Il Parlamento ucraino bandisce musica e importazioni di libri russi. Mosca: "Comandanti Azov che erano nelle acciaierie a Mariupol sono ora detenuti in carcere russo”. USA: “Sosterremo Kiev fino a quando sarà necessario”. Lavrov: “Gli USA vogliono farci obbedire, non ci riusciranno”. WFP lancia l’allarme: “Servono fondi per affrontare la crisi alimentare”