Guerra Russia Ucraina, ultime notizie. Zelensky: “Collegamenti tra religiosi ucraini e Mosca”. Approvato decreto per l’invio di armi italiane all’Ucraina

Il governo Meloni ha dato il via libera al decreto Ucraina, con cui potrà continuare a inviare armi per tutto il 2023 a Kiev. Per quanto riguarda le armi all’Ucraina alla fine è arrivata una proroga “fino al 31 dicembre 2023” e “previo atto di indirizzo delle Camere” dell’autorizzazione a cedere “mezzi, materiali e equipaggiamenti militari” all’Ucraina. Così viene confermato, in sostanza, l’impianto stabilito dal governo precedente, che aveva il via libera per agire fino alla fine dell’anno. In questo modo l’esecutivo Meloni si è assicurato di poter procedere all’invio di nuove armi per tutto il prossimo. I “termini” e le “modalità” sono le stesse stabilite dal decreto del governo Draghi.