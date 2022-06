Guerra Russia Ucraina, le notizie di oggi: Stoltenberg (Nato) dice che il conflitto potrebbe durare per anni

La guerra in Ucraina potrebbe durare ancora "per anni". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild. "Dobbiamo essere preparati affinché questo duri per anni, non dobbiamo indebolire il sostegno all’Ucraina, anche se i costi sono elevati, non solo in termini di supporto militare ma anche a causa dell’aumento di energia e cibo prezzi".