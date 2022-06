Guerra Ucraina-Russia, ultime news di oggi, Zelensky: “Difesa Donbass vitale per esito guerra”

112esimo giorno di guerra in Ucraina, gli aggiornamenti in tempo reale di oggi 15 giugno. Zelensky: "Difesa Donbass vitale per esito guerra", e chiede più armi pesanti. Secondo Kiev i russi hanno distrutto i ponti per uscire dalla città e molti civili sono nascosti nell'impianto Azot. Mikhail Kasyanov, ex primo ministro russo, prevede che la guerra in Ucraina potrebbe durare fino a due anni. Secondo una ricerca la Russia ha guadagnato 93 miliardi di euro di entrate dalle esportazioni di combustibili fossili

