Guerra Russia-Ucraina, news. Biden: “Putin? Ha sbagliato totalmente i calcoli sull’invasione”, sirene antiaeree a Kiev

Le forze ucraine arriveranno a Kherson, attualmente occupata da russi, "verso la fine dell'anno". Lo ha detto in un'intervista al Sole 24 Ore il governatore ucraino della regione di Mykolaiv, Vitaly Kim. "Da queste parti l'inverno è un ostacolo – aggiunge – un problema maggiore per chi attacca che per chi si difende. Nei nostri piani intendiamo fare molto in queste settimane per raggiungere i nostri obiettivi. Prima che arrivi l'inverno".