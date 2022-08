Guerra Russia Ucraina ultime notizie di oggi: allarme ONU dopo attacchi a centrale nucleare di Zaporizhzhia. Zelensky: “Mosca ha toccato il fondo”

I bombardamenti sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia non sono stati effettuati dall'Ucraina, come sostiene Mosca, ma si tratta di "una provocazione, di un bombardamento messo in scena". Lo ha dichiarato il rappresentante permanente dell'Ucraina presso le Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsya, durante il Consiglio di Sicurezza dell'Onu. "La Russia è ben nota per i suoi elaborati piani di inganno, sabotaggio e insabbiamento", ha proseguito il diplomatico, "il loro piano è fallito e hanno deciso di convocare questa riunione". Kyslytysa ha quindi attaccato la Russia per aver "cercato di scaricare sull'Ucraina" la responsabilità della mancata ispezione dell'Aiea e ha fatto appello perché la missione dell'agenzia Onu avvenga "il più presto possibile".