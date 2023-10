Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta, almeno 3.195 bambini palestinesi uccisi a Gaza, la Corte dell’Aia indaga sui crimini di guerra

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas e gli aggiornamenti da Gaza sul conflitto israelo-palestinese: sono ormai oltre 8mila i palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza. Secondo Save the Children il numero di bambini morti dal 7 ottobre è pari a 3.195 e superiore al numero totale di bambini uccisi ogni anno nei conflitti in tutto il mondo dal 2019. In questo quadro Joe Biden ha ribadito a Benjamin Netanyahu che "Israele ha ogni diritto e responsabilità di difendere i suoi cittadini dal terrorismo" ma ha anche ammonito che "è necessario che lo faccia in linea con le leggi umanitarie internazionali che danno la priorità alla tutela dei civili".

Nel frattempo raid israeliani sono stati segnalati anche nelle città di Jenin, Nablus e Qalqilya, nella Cisgiordania occupata. Non solo: Tel Aviv ha colpito obiettivi in ​​Siria e Libano, in risposta ai lanci da quelle aree verso Israele. Il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan ha affermato che sono in corso indagini su presunti crimini di guerra in Israele, Gaza e Cisgiordania. Il magistrato ha aggiunto: “Non dovrebbe esserci alcun ostacolo alla fornitura di aiuti umanitari destinati ai civili".

