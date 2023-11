Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta: altri due giorni di tregua a Gaza, previsto il rilascio di nuovi ostaggi

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas e gli aggiornamenti da Gaza sul conflitto israelo-palestinese: trovato l'accordo per altri due giorni di tregua a Gaza. Secondo i patti iniziali, il cessate il fuoco sarebbe scaduto questa mattina, martedì 28 novembre. In cambio della proroga in giornata verranno liberati altri 20 ostaggi e scarcerati 60 palestinesi. Nella notte sono arrivati a Ramallah, in Cisgiordania, 33 prigionieri rilasciati dalle autorità israeliane.

Intanto, in settimana è atteso proprio in Cisgiordania e in Israele il segretario di Stato Usa Antony Blinken, arrivata la conferma da Washington. Mentre oggi a Bruxelles si terrà un vertice dei ministri degli Esteri della Nato. Ieri, lunedì 27 ottobre, nel quarto giorno di sospensione delle ostilità Hamas ha liberato 11 ostaggi. Nel frattempo 237 camion di aiuti e 7 cisterne di carburante sono entrati a Gaza dall'Egitto, si tratta del numero più alto finora.

Ultime notizie sulla guerra tra Hamas e Israele

17 min fa 09:45 Presidente Consiglio Ue Michel: "Proroga tregua è sviluppo positivo" "La proroga di due giorni della pausa nelle ostilità tra Israele e Hamas è uno sviluppo positivo. L'Ue ringrazia i partner coinvolti, in particolare Stati Uniti, Egitto e Qatar, per i loro sforzi cruciali. Bisogna fare tutto per preservare e proteggere la vita civile, sempre e ovunque". Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. A cura di Eleonora Panseri 34 min fa 09:28 Due palestinesi uccisi da soldati israeliani in Cisgiordania Altri due palestinesi uccisi dai soldati israeliani in Cisgiordania. Il ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese ha riferito che un uomo è stato ucciso nei pressi di Beitunia, mentre fonti mediche hanno parlato di un secondo palestinese ucciso dal fuoco israeliano a Ramallah. A cura di Eleonora Panseri 47 min fa 09:15 Telefonata Austin-Gallant: "Aumentare gli aiuti umanitari" Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha parlato con il suo omologo israeliano Yoav Gallant per avere un "aggiornamento sul recupero degli ostaggi e sulla pausa operativa delle Forze di difesa israeliane a Gaza", afferma il Pentagono in un comunicato. Austin ha fornito un aggiornamento sull'assistenza di sicurezza degli Stati Uniti a Israele, "ha ribadito che gli aiuti umanitari a Gaza devono aumentare e ha invitato gli attori statali e non statali a evitare di espandere il conflitto attuale", si legge nella nota Usa. Austin ha inoltre aggiornato Gallant sugli sforzi degli Stati Uniti per proteggere le proprie forze nella regione. A cura di Eleonora Panseri 1 ora fa 08:52 Presidente iraniano Raisi atteso in Turchia, colloquio con Erdogan su Gaza Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è atteso oggi in visita in Turchia per tenere colloqui con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan circa gli ultimi sviluppi della guerra a Gaza, per coordinare gli sforzi al fine di fermare gli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza e stabilire un cessate il fuoco permanente, ha riferito l‘Isna. In una conversazione telefonica domenica i due capi di Stato hanno discusso la loro posizione comune rispetto alla crisi attuale e hanno sottolineato che "le atrocità israeliane nei territori palestinesi devono finire". A cura di Eleonora Panseri 1 ora fa 08:35 Media Israele: ricevuta nuova lista ostaggi che saranno rilasciati oggi Israele ha ricevuto una nuova lista di ostaggi nella Striscia di Gaza che saranno rilasciati oggi, nell'ambito dell'accordo sull'estensione della tregua per altri due giorni. Lo ha riferito il Times of Israel, che cita l'ufficio del premier Benjamin Netanyahu, secondo cui i parenti degli ostaggi sono già stati informati del rilascio imminente. Il giornale sottolinea che non è chiaro quante persone verranno rilasciate (ieri sono stati liberati altri 11 israeliani, portando il totale a 51), mentre altri media palano di dieci ostaggi. A cura di Eleonora Panseri 1 ora fa 08:20 Gli 11 ostaggi israeliani rilasciati ieri "in condizioni stabili" Sono in condizioni stabili gli 11 israeliani – nove bambini e due donne – rilasciati ieri da Hamas. Lo hanno riferito il ministero della Sanità e fonti dell’ospedale Ichlov, dove sono stati ricoverati subito dopo la liberazione. "È stata una notte emozionante e complessa allo stesso tempo», ha detto il dottor Ram Sagi, del ministero della Sanità, precisando che gli ostaggi «hanno incontrato lì le loro famiglie per la prima volta" dal 7 ottobre, e in ospedale "riceveranno cure mediche e psicologiche". A cura di Eleonora Panseri 2 ore fa 08:01 Blinken in Israele e Cisgiordania dopo incontri sull’Ucraina Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, tornerà questa settimana in Medio Oriente mentre gli Stati Uniti sperano di trovare un modo per estendere il cessate il fuoco a Gaza e ottenere il rilascio di più ostaggi. Sarà il suo terzo viaggio nella regione da quando è iniziata la guerra di Israele contro Hamas il mese scorso. Blinken si recherà in Israele e in Cisgiordania dopo aver partecipato agli incontri incentrati sull’Ucraina martedì e mercoledì a Bruxelles e Skopje. Il Dipartimento di Stato afferma che Blinken "discuterà del diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto umanitario internazionale, nonché dei continui sforzi per garantire il rilascio degli ostaggi rimanenti, proteggere la vita civile durante le operazioni israeliane a Gaza e accelerare l’assistenza umanitaria ai civili a Gaza". A cura di Eleonora Panseri 2 ore fa 07:43 Il Qatar all'Onu: "Speranza è trovare accordo per concludere la guerra in Israele" "La nostra speranza è di raggiungere un cessate il fuoco, dobbiamo davvero fermare lo spargimento di sangue e speriamo che la leadership del Qatar continui gli sforzi in quella direzione". Lo ha detto l'ambasciatrice del Qatar Alya Ahmed Saif Al-Thani al termine della riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza Onu su Gaza. L'ambasciatrice ha espresso ottimismo sul fatto che la pausa umanitaria potrebbe essere estesa oltre i due giorni aggiuntivi, oltre ad assicurare al Cds che il Qatar continuerà a esercitare i suoi sforzi diplomatici per ottenere il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Inoltre, ha espresso la speranza che l'attuale pausa, giunta al quarto giorno, possa essere il trampolino di lancio per la conclusione di un accordo globale per porre fine alla guerra. A cura di Eleonora Panseri 2 ore fa 07:15 Guerra in Israele, le ultime notizie di oggi 28 novembre 2023 Ci saranno altri due giorni di cessate il fuoco a Gaza. È stato raggiunto l'accordo tra Hamas e Israele per prolungare la tregua, che si sarebbe dovuta invece concludere questa mattina, martedì 28 novembre. In cambio della proroga saranno liberati altri 20 ostaggi e scarcerati 60 palestinesi. In cambio degli 11 prigionieri liberati ieri, lunedì 27 novembre, Israele ha rilasciato 33 detenuti palestinesi, donne e minori, rientrati nella notte a Ramallah, come ha confermato l'Autorità carceraria. Il più giovane ha 14 anni. Sale così a 150 il numero dei prigionieri palestinesi rilasciati dallo Stato ebraico, 51 sono invece gli ostaggi israeliani che sono tornati a casa finora. Questa settimana arriverà in Cisgiordania e in Israele il segretario di Stato Usa Antony Blinken, conferma Washington. Mentre oggi a Bruxelles si terrà un vertice dei ministri degli Esteri della Nato. A cura di Eleonora Panseri