Guerra a Gaza, news di oggi in diretta, slitta la tregua prevista dagli accordi. Netanyahu: “Mossad opererà contro Hamas all’estero”

Funzionario israeliano afferma che il ritardo nell’attuazione della tregua prevista dagli accordi con Hamas deriva da questioni logistiche e amministrative “che sono in fase di risoluzione”, e assicura che “non c’è motivo di preoccuparsi”. Una fonte vicina ai negoziati sugli ostaggi ha detto ad Haaretz che "non c'è motivo di preoccuparsi. Il ritardo non deriva da una rottura dei colloqui, ma piuttosto dalla necessità di risolvere le questioni amministrative, che sono in fase di risoluzione". In precedenza Una fonte israeliana aveva riferito allo stesso quotidiano che il ritardo nell'attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco è dovuto al fatto che Hamas non ha ancora presentato l'elenco dei cittadini israeliani che intende rilasciare, né ha ratificato l'accordo raggiunto con il Qatar, che dovrebbe garantire che tutte le parti rispettino i termini concordati.