Guerra Israele-Libano, news in diretta. Tel Aviv blocca l’agenzia UNRWA, Raid dell’Idf contro palazzo nel nord di Gaza, oltre 50 morti

Il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che la legge che vieta all'agenzia UNRWA di operare in Israele "potrebbe avere conseguenze devastanti per i rifugiati palestinesi nei territori occupati e questo è inaccettabile". "Non c'è alternativa all'UNRWA", ha affermato in una dichiarazione. "L'attuazione di queste leggi sarebbe dannosa per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese e per la pace e la sicurezza nella regione nel suo complesso. L'UNRWA è indispensabile" ha agguunto Guterres affermando che avrebbe portato la questione all'attenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lunedì sera la Knesset, l parlament5o israeliano ha approvato un disegno di legge che porrebbe fine alle attività dell'UNRWA in Israele, nonostante le forti pressioni internazionali esercitate su Israele negli ultimi giorni e settimane.