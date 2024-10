video suggerito

Chi è Naim Qassem, il nuovo leader di Hezbollah in Libano erede di Nasrallah Settantuno anni, Naim Qassem è stato eletto da Hezbollah come nuovo segretario generale e succede a Hasan Nasrallah e Hashem Safieddin, entrambi uccisi da Israele nelle scorse settimane.

A cura di Davide Falcioni

Naim Qassem è il nuovo leader di Hezbollah. Il 71enne è stato eletto dal Consiglio della Shura in conformità con le regole interne del gruppo gruppo armato e in queste settimane, nel pieno della guerra scatenata da Israele, non si troverebbe in Libano ma più probabilmente in Iran, dove si ritiene possa essere più al sicuro. Come è noto, infatti, di recente lo stato ebraico ha ucciso sia Hasan Nasrallah che il suo immediato successore Hashem Safieddin.

Annunciando la promozione di Qassem, Hezbollah ha rilasciato una dichiarazione descrivendolo come "colui che porta la bandiera benedetta in questa marcia". Quella di Qassem potrebbe però non essere una leadership forte. Sia Nasrallah che Safieddin, entrambi uccisi da Israele, erano infatti sayyid, cioè appartenenti alla schiera dei "discendenti del profeta" Maometto, una vera e propria nobiltà morale e politica nello sciismo politico. Qassem, pur essendo una figura di rispetto, non detiene quella autorità religiosa e politica dei suoi predecessori.

Ma chi è Naim Qassem? Si tratta di un veterano della milizia libanese Hezbollah, di cui ha rivestito il ruolo di vice presidente dal 1991, posizione ricoperta anche quando Nasrallah è diventato leader. Nato nel sud del Libano, a Kfar Kila, ha 71 anni e ha iniziato la sua carriera con il movimento dell’imam Musa al-Sadr, passando poi al gruppo sciita libanese Amal, fondato nel 1974, per poi lasciarlo nel 1979 durante la Rivoluzione islamica iraniana. È uno dei membri del Consiglio della Shura e ha pubblicato un libro sulla storia della milizia Hezbollah.

Dal giorno dell'uccisione di Nasrallah, Naim Qassem ha fatto sentire per tre volte la sua voce, parlando a nome di Hezbollah che nell'ottobre dello scorso anno ‘scese in campo' con attacchi oltre confine contro Israele, in "solidarietà" con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. Secondo una fonte iraniana citata a metà mese dal sito di notizie Erem News, con sede negli Emirati Arabi Uniti, Naim Qassem avrebbe ‘traslocato' da Libano a Teheran, lasciando Beirut il 5 ottobre a bordo dell'aereo utilizzato dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che in quei giorni era in visita nel Paese dei Cedri e in Siria.