Guerra in Medio Oriente, news in diretta, Israele bombarda il Libano e Gaza, decine di morti. Feriti medici della Croce Rossa in coordinamento con Unifil

"Quello che è successo pochi giorni fa, con l'attacco alle nostre basi, non si era mai verificato prima". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il generale di brigata Stefano Messina, comandante del contingente italiano dell'Unifil. Con gli israeliani "i contatti sono costanti, come sempre. Anche prima di quanto accaduto, così come dopo – prosegue -. Non abbiamo ricevuto alcun messaggio dopo l'accaduto, anche se in ogni caso, e se dovessero farlo, non ci aspettiamo che lo facciano con noi, ma sul canale delle Nazioni Unite". "Dalle forze di difesa israeliane era stato chiesto al quartier generale di Unifil a Naqoura di far spostare il personale della missione da una serie di basi con un breve preavviso – spiega ancora il generale – , ma la decisione unanime è stata invece quella di restare, mantenendo attive tutte le nostre funzioni per far rispettare la risoluzione 1701".