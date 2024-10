Guerra in Medio Oriente, le ultime news. Raid di Israele sul Libano, 19 morti, Trump a Netanyahu: “Fine guerra entro mio ritorno”

Le leggi israeliane recentemente approvate dalla Knesset sull'Unrwa, che di fatto vietano le attività dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi in Israele, lasceranno un vuoto che costerà altre vite umane e creerà ulteriore instabilità a Gaza e in Cisgiordania. È quanto ha dichiarato il capo della stessa Unrwa, Philippe Lazzarini, in un'intervista esclusiva ad Associated Press, la prima dopo il via libera della Knesset ai due testi. Si tratta di una legislazione “in ultima analisi contro i palestinesi stessi”, ha dichiarato Lazzarini sottolineando che nega loro di fatto un fornitore funzionante di servizi salvavita, istruzione e assistenza sanitaria. Se la decisione israeliana venisse attuata “sarebbe un disastro totale, è come buttare tutto alle ortiche”, ha continuato il dirigente parlando nella capitale saudita Riad in occasione di una conferenza sul conflitto in Medioriente. E ancora: “Questo creerebbe un vuoto. Inoltre alimenterebbe una maggiore instabilità in Cisgiordania e a Gaza”, ha detto. “Se l'Unrwa terminasse le sue attività entro 3 mesi significherebbe anche che più persone moriranno a Gaza”.