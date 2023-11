Guerra a Gaza, news di oggi in diretta, Israele ammette: “Non riusciamo a ridurre le vittime civili”. ONU: “Nella Striscia si muore di fame”

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha chiesto a Benny Gantz, nel gabinetto di guerra israeliano, misure "urgenti" per contenere la violenza in Cisgiordania. "Blinken ha sottolineato la necessità urgente di adottare misure positive per ridurre le tensioni in Cisgiordania, anche affrontando i livelli crescenti di violenza estremista dei coloni", ha dichiarato il portavoce Matthew Miller. Blinken e Gantz hanno parlato anche dell' "impegno per evitare un allargamento del conflitto" nella regione e assicurare il rilascio degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza dal terribile attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele. Al centro del colloqui anche gli "sforzi per aumentare e accelerare" la consegna di aiuti umanitari alla Striscia.