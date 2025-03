Guerra a Gaza, nuovi bombardamenti di Israele uccidono decine di palestinesi, nella Striscia superati i 50mila morti. Raid USA in Yemen

Un ragazzo palestinese di 17 anni, Walid Khaled Abdullah Ahmed, originario della città di Silwad, in Cisgiordania, è morto all'interno della prigione israeliana di Megiddo. La notizia è stata confermata dalla Commissione per gli affari dei prigionieri e dei detenuti palestinesi, che ha denunciato la mancanza di spiegazioni sulle cause del decesso.

Le autorità israeliane hanno informato la commissione della morte del giovane detenuto, senza però fornire dettagli su come o perché sia avvenuta. Ahmed si trovava in carcere dal 30 settembre 2024.

La prigione di Megiddo è tristemente nota per le dure condizioni di detenzione e il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi. Secondo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, i detenuti sarebbero sottoposti a torture sistematiche, tra cui scosse elettriche, attacchi da parte di cani e violente percosse. Alcuni prigionieri hanno denunciato di essere stati spogliati nudi, legati mani e piedi per giorni e privati di cibo e coperte. Diversi detenuti sono stati ricoverati in ospedale a causa delle violenze subite.