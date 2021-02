Governo Draghi, le news: dalle 10 M5s vota su Rousseau per decidere su sostegno a esecutivo

Le ultime notizie dell’11 febbraio sul governo Draghi in diretta: in attesa che il presidente incaricato salga al Colle, il Movimento 5 Stelle chiama i suoi iscritti a votare sul sostegno all’esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. Si vota su Rousseau dalle 10 alle 18, Giuseppe Conte afferma che avrebbe votato sì se fosse stato iscritto sulla piattaforma. Ieri le consultazioni di Draghi con le parti sociali: ha assicurato che ci sarà un super-ministero per la Transizione ecologica, proprio come chiesto dai 5 Stelle. Che intanto si spaccano, con 13 parlamentari che criticano il quesito, definito troppo orientato in favore del sì al governo Draghi. Il presidente incaricato è al lavoro anche per definire la squadra di governo, tra politici e tecnici.