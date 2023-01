I funerali di Papa Ratzinger in diretta, la bara di Benedetto XVI in Piazza San Pietro: centomila fedeli a Roma, l’orario delle esequie

Il protocollo per i funerali di Papa Ratzinger è stato modificato rispetto alle esequie di un Papa nel pieno delle sue funzioni: innanzitutto il feretro non è stato portato in processione a San Pietro dal Palazzo Apostolico. Inoltre, non è stato distrutto l'Anello del Pescatore, simbolo che viene consegnato a ogni Papa, e che è stato rotto quando Benedetto XVI ha dato le dimissioni ufficiali. Non saranno funerali di Stato, e non sono stati celebrati i Novendiali, i 9 giorni di lutto e Messe in suffragio di San Pietro.

Nella Valedictio e nell'ultima Commendatio, non ci sarà la supplica finale della diocesi di Roma e nelle Chiese Orientali. I funzionari del Vaticano potranno partecipare ai funerali, ma per loro si tratta di un giorno lavorativo, diversamente da quanto accaduto se fosse morto un Papa "in carica".

Ci sono poi delle similitudini tra le esequie di Benedetto XVI e quelle di un pontefice vero e proprio: nella bara di cipresso verranno posti la medaglia e le monete coniate durante il suo regno, così come il pallio e il rogito. Prima della sepoltura nelle Grotte Vaticane, intorno alla bara verrà posta la fettuccia, oltre ai sigilli della Camera apostolica, della Casa pontificia e le Celebrazioni liturgiche. Il feretro sarà poi inserito in una bara di zinco e successivamente in un'altra cassa di legno.