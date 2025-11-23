Elezioni regionali in diretta, i risultati del voto: seggi aperti in Campania, Veneto e Puglia, primo dato dell’affluenza atteso alle 12

In diretta le elezioni regionali 2025 in Campania, Veneto e Puglia: seggi aperti oggi, domenica 23 novembre, dalle 7:00 alle 23. Si vota anche domani, lunedì 24 novembre, per eleggere i nuovi presidenti e rinnovare i consigli regionali.

In Campania si sfidano: Roberto Fico (centrosinistra), Edmondo Cirielli (centrodestra), Nicola Campanile (Per – per le persone e la comunità), Giuliano Granato (Campania popolare), Carlo Arnese (Forza del popolo), Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi). In Veneto sono cinque i candidati: Alberto Stefani (centrodestra); Giovanni Manildo (centrosinistra); Marco Rizzo (Democrazia Sovrana e Popolare); Fabio Bui (Popolari per il Veneto) e Riccardo Szumski (Resistere Veneto). In Puglia invece, corrono per la presidenza: Antonio Decaro (centrosinistra), Luigi Lobuono (centrodestra), Ada Donno (Puglia pacifista e popolare) e Sabino Mangano (Alleanza civica per la Puglia).

Per votare è necessario presentarsi alle urne muniti di carta d'identità e tessera elettorale: si può votare per un solo candidato Presidente, per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato), oppure per un candidato Presidente e una lista associata: alle regionali è previsto anche il voto disgiunto.

Elezioni regionali 2025, ultime news in diretta:

