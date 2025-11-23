Elezioni regionali in diretta, i risultati del voto: seggi aperti in Campania, Veneto e Puglia, primo dato dell’affluenza atteso alle 12

In diretta le elezioni regionali 2025 in Campania, Veneto e Puglia: seggi aperti oggi, domenica 23 novembre, dalle 7:00 alle 23. Si vota anche domani, lunedì 24 novembre, per eleggere i nuovi presidenti e rinnovare i consigli regionali.
In Campania si sfidano: Roberto Fico (centrosinistra), Edmondo Cirielli (centrodestra), Nicola Campanile (Per – per le persone e la comunità), Giuliano Granato (Campania popolare), Carlo Arnese (Forza del popolo), Stefano Bandecchi (Dimensione Bandecchi). In Veneto sono cinque i candidati: Alberto Stefani (centrodestra); Giovanni Manildo (centrosinistra); Marco Rizzo (Democrazia Sovrana e Popolare); Fabio Bui (Popolari per il Veneto) e Riccardo Szumski (Resistere Veneto). In Puglia invece, corrono per la presidenza: Antonio Decaro (centrosinistra), Luigi Lobuono (centrodestra), Ada Donno (Puglia pacifista e popolare) e Sabino Mangano (Alleanza civica per la Puglia).
Per votare è necessario presentarsi alle urne muniti di carta d'identità e tessera elettorale: si può votare per un solo candidato Presidente, per una lista (in questo caso il voto si estende al candidato Presidente associato), oppure per un candidato Presidente e una lista associata: alle regionali è previsto anche il voto disgiunto.
È possibile esprimere una o al massimo due preferenze per i candidati consiglieri. Nel caso in cui si decidesse di indicare due nomi diversi, andrà rispettato il principio dell'alternanza di genere. In altre parole sarà necessario che i due candidati siano un uomo e una donna, o viceversa. Altrimenti i voti verranno annullati.
Come si vota alle elezioni regionali 2025
Per votare alle regionali i cittadini avranno a disposizione un'unica scheda, in cui sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente e accanto i contrassegni della lista o del gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può scegliere di:
- votare solo per il candidato presidente, tracciando un segno sul suo nome;
- votare solo per una lista (in tal caso il voto si considererà esteso anche al candidato presidente collegato);
- votare per una lista e un candidato presidente non collegati tra loro (il cosiddetto voto disgiunto).
Cosa portare ai seggi: i documenti necessari per votare
Per poter votare è necessario recarsi ai seggi muniti di carta di identità e tessera elettorale validi. Senza questi documenti non si verrà ammessi alle urne.
A che ora chiudono i seggi oggi
Oggi i seggi chiuderanno alle 23. Dopo quell'ora non sarà più possibile votare e bisognerà aspettare la riapertura delle urne, domani mattina alle 7.
Seggi aperti in Veneto, Campania e Puglia per le regionali
Seggi aperti oggi per le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia. Dalle 7 sarà possibile votare per eleggere il Presidente e rinnovare il Consiglio regionale. Urne aperte anche domani, domenica 24 novembre, dalle 7 alle 23.
