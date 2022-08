Elezioni politiche 2022, ultime notizie: dialogo Calenda-Renzi, leader Iv: “Porte aperte ad Azione per Terzo Polo”. Berlusconi non ha ancora deciso se si candida

Continua la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre, le notizie di oggi in diretta. Il leader di Azione Carlo Calenda, dopo ave rotto il patto con il Pd, lancia la sua campagna elettorale che si chiama "Italia sul serio". Ora potrebbe correre al centro con Matteo Renzi. Il leader di Iv: "Se Azione vuole far il terzo polo porte aperte". I due forse si vedranno nella giornata di domani per cercare un accordo. Enrico Letta è in coalizione Sinistra Italiana e Verdi: "Gli accordi sono chiusi". Più Europa dà mandato al segretario Della Vedova per verificare le condizioni per la conferma del patto con il Pd.

Nel Centrodestra si lavora al programma, che dovrebbe essere chiuso entro oggi. Berlusconi non ha ancora deciso se si candiderà: "Sul mio futuro, vedremo". Nel M5s non si candideranno né Raggi né Casalino. Per il momento neanche Alessandro Di Battista è della partita.

