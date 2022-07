Crisi governo Draghi, news di oggi: Mattarella rifiuta le dimissioni di Draghi, mercoledì il presidente del Consiglio alle Camere

Le ultime notizie di oggi sulla crisi del governo Draghi: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rifiutato le dimissioni di Mario Draghi e lo ha invitato a rimettersi alle Camere per verificare la maggioranza. È attesa per mercoledì, quando il presidente del Consiglio si recherà in Parlamento per chiedere la fiducia. Diversi gli scenari possibili, dal rimpasto al voto anticipato.

