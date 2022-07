Crisi governo Draghi, news di oggi. Conte: “Chiarezza sulle nostre proposte, o M5s fuori dal governo”

"Serve una politica che non guardi all'opportunismo dei singoli, ma all'interesse generale degli italiani: un obiettivo, quest'ultimo, sul quale credo che la Lega abbia dato ampia prova di impegno in questa esperienza di governo". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia in un'intervista con il Corriere della Sera. "Consci delle criticità derivanti da una maggioranza eterogenea di emergenza, abbiamo infatti messo da parte gli slogan per tutelare i cittadini. Un approccio responsabile che dovrebbe essere fatto proprio da tutte le forze politiche", ha aggiunto. Per poi concludere: "La strada da qui a mercoledì è ancora lunga. E ripeto ancora una volta le parole di Salvini: la Lega ragionerà per il bene del Paese. È chiaro tuttavia che le posizioni si potranno assumere solo a seguito dell'intervento in Aula del presidente Draghi".