Crisi governo Draghi, news di oggi: alle 10 il Consiglio nazionale del M5s, mercoledì il premier in Parlamento

"Senza una maggioranza coesa a sostenere il governo, arrivano solo compromessi al ribasso e spreco di risorse. Senza riforme. Tre governi diversi e i risultati li vediamo – dice in un'intervista al Corriere della Sera la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni – Tutti i Paesi del mondo hanno la guerra, la pandemia, ma non si pongono il problema di quando ci sono le elezioni, non le hanno sospese".

"Dubito che la crisi rientrerà – continua – Non vedo margini. Sarebbe scandaloso mettere assieme il quarto governo di fila caduto dall'alto solo per far vivacchiare la legislatura. Sarebbe una scelta di gravissima irresponsabilità".