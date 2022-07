Crisi di governo, ultime notizie di oggi: elezioni il 25 settembre. Draghi ai ministri: “Ora al lavoro”. Pd chiude all’alleanza con il M5s

"L'agenda Draghi non deve cadere nella polvere. Noi la prendiamo in carico. E non solo per gli aspetti dell'emergenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, in una intervista al Corriere della Sera. "Il partito di Conte e il partito di Salvini sono in crisi nei sondaggi. E hanno anteposto l'interesse della propria forza politica a quello del Paese" sostiene aggiungendo: "Il partito di Conte ha una grande responsabilità perché ha innescato la crisi".

"Il partito di Conte – aggiunge – si è isolato da solo. E forse neppure l'avevano valutato fino in fondo. Tanti, come me, ci avevano creduto. Ora c'è bisogno di qualcosa di nuovo. Quel partito si doveva istituzionalizzare per realizzare i suoi programmi, doveva governare per attuare le sue idee. Ma ha finito per sabotare se stesso".

In vista del voto del 25 settembre dice: "I prossimi giorni saranno decisivi e daremo tutti i dettagli ai cittadini italiani su cosa diventa il percorso di ‘Insieme per il futuro'. Non posso stare con quelli che, con sovranismo, populismo e opportunismo, hanno buttato giù il governo. C'è uno spazio da costruire per dare una guida seria al Paese. L'Italia ha ancora bisogno di Mario Draghi".