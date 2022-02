Covid, le notizie di oggi, Figliuolo: “Virus rallenta, ora torni normalità”. Da domani nuove regole quarantena a scuola

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi domenica 6 febbraio. Calano contagi e ricoveri, il commissario all'emergenza Figliuolo: "Si entra in una fase più favorevole, ora torni la normalità". Da domani lunedì 7 febbraio nuove riaperture e regole per la quarantena in classe con il nuovo decreto Covid. Secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) la mortalità nei non vaccinati è 25 volte più altra di chi ha fatto la terza dose. Sale di 27 volte la possibilità di finire in terapia intensiva. Aumentano depressione, ansia e disturbi alimentari sui giovani: lo riporta il congresso nazionale della Società Italiana di Neuro-Psico-Farmacologia (Sinpf) su Jama Pediatrics.

Da lunedì le Marche passano in zona arancione. Circolare ministero della Salute: passa da 10 a 5 giorni la quarantena per le persone non vaccinate (o che abbiano effettuato solo le prime due dosi da più di 120 giorni) entrate in contatto con un positivo

