Covid Campania, oggi 7.955 contagi e 9 morti: bollettino di domenica 6 febbraio 2022

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 7.955 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 66.959 tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania, nel consueto bollettino giornaliero. Di questi nuovi casi positivi al Coronavirus, 1.833 sono emersi da 20.945 tamponi molecolari mentre i restanti 6.122 sono stati scoperti attraverso le analisi di 46.014 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività è così dell'11,88% giornaliero in Campania, in calo rispetto alle rilevazioni dei giorni precedenti. Dato che comunque andrà confrontato con quelli di martedì, quando cioè ci sarà il classico "compensamento" dovuto ai pochi tamponi analizzati nel fine settimana.

Sono 9 i decessi registrati nell'ultimo bollettino: 8 di questi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre un altro era deceduto in precedenza ma è stato registrato solo oggi. Sono invece 1.422 i ricoverati per Covid negli ospedali della Campania: di questi, 78 sono in terapia intensiva ed altri 1.344 in degenza ordinaria. Dati che comunque sono in netto calo rispetto ai giorni precedenti, quando si erano sfiorati i 1.500 ricoveri in regione, con oltre 100 di questi in terapia intensiva. Questo invece il report dei posti letto su base regionale, dove si abbassano anche le percentuali di occupazione, mettendo la Campania "in coda" per entrare in zona bianca dopo oltre due settimane in zona gialla ed aver sfiorato anche quella arancione: