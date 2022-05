Covid, le news di oggi, vertice tra Governo e parti sociali per le mascherine sui luoghi di lavoro

Pechino sta chiudendo circa il 10% delle stazioni nel suo vasto sistema di metropolitana come misura aggiuntiva contro la diffusione del coronavirus. L'autorità della metropolitana in un breve messaggio ha affermato che la misura che prevede la chiusura di 40 stazioni, per lo più del centro, è stata adottata come parte delle misure di controllo dell'epidemia e sarebbe entrata in vigore da mercoledì. Non è stata data alcuna data per la ripresa del servizio. Pechino è in allerta per la diffusione del COVID-19, con ristoranti e bar limitati al solo cibo da asporto, palestre chiuse e lezioni sospese a tempo indeterminato. I residenti della città sono tenuti a sottoporsi a tre test durante la settimana. Le autorità mirano a rilevare e isolare i casi senza imporre il tipo di blocco radicale visto a Shanghai e altrove in Cina