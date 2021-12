Covid, news di oggi: da lunedì 6 dicembre Alto Adige in zona gialla, un altro caso di variante Omicron in Italia

Aumenta l'incidenza di contagi da Covid in Italia secondo l'ultimo monitoraggio Iss sull'andamento della pandemia, salgono anche i ricoveri, Rt in lieve calo. L'Alto Adige da lunedì passa in zona gialla: si aggiunge al Friuli Venezia Giulia, mentre il resto dell'Italia resta in fascia bianca. Variante Omicron anche in Veneto: infettato un 40enne che sta bene. Nel bollettino di ieri 17.030 nuovi casi e 74 decessi. Crescono le prime dosi di vaccino Covid, da lunedì cambiano le regole con l'entrata in vigore del decreto Super Green Pass. Nuovo record di ‘certificati verdi' scaricati: quasi 1.2 milioni in un giorno. Dal 16 dicembre vaccino Pfizer per bambini. In Italia oltre 7,5 milioni di terze dosi.

Nel mondo oltre 265 milioni di contagi e 5,24 milioni di morti. Sudafrica, con Omicron quasi quadruplicati. Presidente Usa Biden: “Casi cresceranno in prossime settimane, dobbiamo essere pronti". In Regno Unito per il secondo giorno consecutivo si sono superati i 50mila casi. Fake news su vaccini Covid e Aids, indagato il presidente del Brasile Jair Bolsonaro.

