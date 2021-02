Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute sono stati 9.660 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, con 499 vittime. Sono stati 244.429 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (9.660) pari al 3,9%, in calo dell'1,7% rispetto al giorno prima. In Italia tutte le Regioni restano sotto la soglia dei mille nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Di seguito le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +912

Veneto: +621

Piemonte: +765

Campania: +919

Emilia Romagna: +879

Lazio: +842

Toscana: +399

Sicilia: +984

Puglia: +879

Liguria: +238

Friuli Venezia Giulia: +258

Marche: +333

Abruzzo: +210

Sardegna: +71

P.A. Bolzano: +642

Umbria: +283

Calabria: +166

P.A. Trento: +172

Basilicata: +55

Molise: +31

Valle d'Aosta: +4

Il ministro Boccia ha convocato per oggi il vertice con le Regioni per fare il punto sul nuovo piano dei vaccini alla luce dei tagli annunciati dalle case farmaceutiche e del via libera al vaccino di Astrazeneca. L'Agenzia italiana del farmaco: "A seguito delle numerose interpretazioni di stampa delle ultime ore, AIFA precisa che la posizione della Commissione tecnico scientifica è rimasta invariata rispetto a quella espressa nella riunione del 30 gennaio. In attesa di ulteriori studi, l'indicazione per il vaccino AstraZeneca resta preferenzialmente per la popolazione tra i 18 e 55 anni e senza patologie gravi, per la quale sono disponibili dati più solidi". "Si attendono – rileva Aifa – maggiori evidenze sul rapporto beneficio/rischio del vaccino prima di suggerirne la somministrazione nei soggetti di età più avanzata". Nelle vaccinazioni anti-Covid,priorità verrà data alla categoria degli insegnanti subito dopo l'immunizzazione degli anziani. È quanto apprende l'ANSA in merito alla rimodulazione del piano vaccinale. "Il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile", le parole di Guido Bertolaso. Nel mondo oltre 103 milioni di contagi e 2,2 milioni di morti. Il Messico autorizza il vaccino russo Sputnik V, in Cina continua la missione degli esperti Oms al lavoro sul Coronavirus.