Covid, le notizie di oggi: Quarta dose, Speranza: “Valutiamo per anziani”, dose booster protegge al 91% da forme gravi Omicron secondo Iss

Finito il 31 marzo lo stato di emergenza dovuto alla pandemia in Italia. Restano le mascherine al chiuso. Addio a Green Pass per accedere a uffici pubblici. Sulla quarta dose di vaccino anti-Covid, il ministro della Salute Speranza: "Non sarà per tutti, valutiamo per anziani. Nel frattempo la Cina registra più di 13mila casi in 24 ore: il numero più alto dal picco della prima ondata di due anni fa nel Paese. Nella giornata di ieri in Italia sono stati registrati 7.803 casi e 129 morti. I dati suddivisi regione per regione:

Lombardia: + 8.782

Veneto: + 6.821

Emilia Romagna: + 4.600

Campania: + 8.393

Lazio: + 9.115

Piemonte: + 2.665

Toscana: + 4.698

Sicilia: + 4.952

Puglia: + 6.670

Liguria: + 1.576

Friuli-Venezia Giulia: + 1.169

Marche: + 2.180

Abruzzo: + 2.068

Calabria: + 2.502

P.A Bolzano: + 489

Umbria: +1.383

Sardegna: + 1.677

P.A Trento: + 401

Basilicata: + 948

Molise: + 64

Valle d'Aosta: + 64