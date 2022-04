Covid Campania, oggi 6.373 contagi e 7 morti: bollettino di domenica 3 aprile 2022 Sono 6.373 i nuovi positivi Covid in Campania nelle ultime 24 ore: tasso di positività al 16,78% quotidiano. Altri 7 morti, salgono ancora i ricoveri per Covid.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 6.373 i nuovi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 37.963 tamponi analizzati, tra molecolari ed antigenici rapidi. La percentuale di positività passa così al 16,78% quotidiano. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano. Dei nuovi casi positivi, 844 sono emersi dalle analisi di 9.781 tamponi molecolari, mentre i restanti 5.529 sono risultati positivi tra i 28.182 tamponi antigenici rapidi analizzati nelle ultime 24 ore.

I decessi del giorno sono 7: di questi, 3 sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre gli altri 4 sono deceduti in precedenza ma sono stati registrati soltanto nell'odierno bollettino. Sale ancora il tasso di posti letto occupati negli ospedali della Campania dai pazienti Covid: sono 771 in tutto i ricoverati, di cui 38 all'interno dei reparti di terapia intensiva e 733 in quelli di degenza ordinaria. Questo, infine, il report sull'occupazione dei posti letto su base regionale, come comunicato dalla Regione Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 38

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 733

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Prosegue intanto l'invito del presidente Vincenzo De Luca alla massima prudenza. De Luca ha spiegato che la fine dello stato d'emergenza "non ferma e non blocca il Covid. Noi non sappiamo con quante e quali varianti dovremo fare i conti nei prossimi mesi". Il rischio è che infatti l'abbassamento della soglia di guardia possa portare, come già sta accadendo, ad una nuova diffusione del virus.