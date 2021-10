Covid, le notizie di oggi: Rt Italia sale a 0,96, su anche l’incidenza. Vaccino: via libera dell’Aifa a terza dose di Moderna per maggiorenni

Ancora in aumento i casi Covid-19 in Italia. Nel bollettino di ieri diffuso dal Ministero della Salute registrati 4.866 nuovi casi di Covid-19 in Italia, in aumento rispetto 4.598 del giorno precedente mentre i morti registrati nell'ultima giornata sono 50. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sale così a 4.757.231 mentre i morti totali dall’inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia sono 132.004. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 570.335 test, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che si attesta allo 0.9%. Gli attualmente positivi si attestano a quota76.778 (+1.413). Questa la situazione regione per regione:

Lombardia: +513

Veneto: +508

Campania: +627

Emilia-Romagna: +391

Lazio: +594

Piemonte: +268

Sicilia: +308

Toscana: +373

Puglia: +215

Friuli-Venezia Giulia: +249

Marche: +91

Liguria: +106

Calabria: +174

Abruzzo: +98

P.A. Bolzano: +57

Sardegna: +59

Umbria: +56

P.A. Trento: +57

Basilicata: +24

Molise: +12

Valle d'Aosta: +3

In Italia si va vero la terza dose di vaccino per tutti. Dall'Aifa, via libera al richiamo con vaccino Moderna per gli over 18. Il sottosegretario alla Salute Sileri: "Per il richiamo, i vaccinati con J&J avranno la priorità. E l'effetto del vaccino non è eterno, la terza dose per tutti è verosimile".

Nel mondo dall'inizio della pandemia sono stati rilevati 245 milioni di contagi e 4,95 milioni di morti covid. Il numero di contagi, secondo dati dell'Oms, è ridotto alla metà rispetto alla primavera scorsa. Resta la preoccupazione per le varianti e per il ritardo nella distribuzione di vaccini ai Paesi in via di sviluppo. In Russia record di contagi e di vittime nelle ultime 24 ore: 40.096 contagi e 1159 morti