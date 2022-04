Covid Italia, news di oggi: verso proroga obbligo mascherine al chiuso per trasporti e ospedali, Iss esclude correlazione fra epatiti e vaccini anti Coronavirus

Le notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 27 aprile 2022. Nel bollettino di ieri 29.575 casi e 146 morti: tasso di positività in calo al 16,2%. In aumento i ricoveri, stabili le terapie intensive. Si va verso la proroga dell'obbligo di mascherine al chiuso per trasporti e ospedali. Intanto, il 90% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale primario, ma arrancano le quarte dosi. Iss: esclusa correlazione fra epatiti e vaccini anti Covid.

Nel mondo 510.239.715 contagi e 6.220.718 morti. In Cina lockdown parziali a Pechino: si teme una nuova Shanghai.

