Covid, le notizie di oggi: inItalia aumentano i contagi tra gli operatori sanitari. In Bulgaria ospedali al collasso

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, domenica 24 ottobre 2021 su vaccini e Green pass. Nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute registrati 3.908 casi, 39 morti per covid: preoccupa la situazione degli operatori sanitari tra i quali le infezioni sono in aumento. Sulla terza dose di vaccino si punta per ora agli over 60. Proseguono le proteste dei no green pass nelle varie città italiane ma senza particolari tensioni. Intanto l'82,10 % della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza di proroga al 15 dicembre delle misure di ingresso in Italia da Paesi terzi.

Nel mondo oltre 243 milioni di casi di coronavirus e e 4.9 milioni di morti per covid. Nel Regno Unito ancora quasi 45mila casi e 135 decessi ma picco di infezioni anche nell'Europa dell'Est a partire dalla Russia. Ospedali al collasso in Bulgaria dove sono pronti a inviare i pazienti all'estero. In Austria ipotesi lockdown solo per non vaccinati. In Germania allerta dei medici: in corso la quarta ondata di Covid.

