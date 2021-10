Covid Campania, 467 contagi e un morto: bollettino di domenica 24 ottobre 2021 In Campania ci sono 467 nuovi positivi e una nuova vittima. Leggera variazione del numero di ricoverati in degenza ordinaria (-4), stabili le Rianimazioni. I dati contenuti nel bollettino Covid quotidiano dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Il tasso di incidenza settimanale verso la soglia limite di 50 nuovi contagi per 100mila abitanti.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Campania ci sono altri 467 casi Covid, che portano il totale a 463.434 contagi accertati dall'inizio dell'epidemia. Nell'ultima sessione di analisi sono stati esaminati 20.902 test, tra tamponi antigenici rapidi e molecolari (complessivamente in regione 7.045.353), con una percentuale quindi del 2,23% (leggermente più alta di quella di ieri, che era stata dall'1,93%. Si registra un nuovo decesso, che porta il numero di vittime complessivo a 8.033. I dati sono contenuti nel bollettino quotidiano Covid dell'Unità di Crisi della Regione Campania, che, come sempre, mostra i dati alle 23:59 del giorno precedente.

In base alle ultime tabelle si vede che c'è stato un leggero calo del numero dei ricoverati in Campania, che passa dai 196 del bollettino di ieri ai 192 di oggi; la variazione c'è stata solamente nei reparti di degenza ordinaria, dove i pazienti ricoverati sono passati da 176 a 172 (su una disponibilità indicata nel bollettino di 3.160 posti letto tra offerta pubblica e privata). Nessun cambiamento invece per quanto riguarda le Terapie Intensive: ci sono 20 persone (su 656 posti letto tra disponibili e attivabili).

In base alle rilevazioni quotidiane del ministero della Salute (3.511 posti letto di degenza ordinaria e area non critica e 744 tra attivi e attivabili di Rianimazione) la percentuale di occupazione dei posti letto è oggi del 5,35% per la degenza (ieri 5,21%) e del 3,09% per la Terapia Intensiva (ieri 2,82%). È, infine, ancora in aumento il tasso di incidenza settimanale, che si avvicina alla soglia di 50 nuovi positivi per 100mila abitanti, indicata dal Governo tra i parametri che determinato la classificazione delle regioni sotto il profilo del rischio Covid: con 2.490 nuovi positivi in 7 giorni, oggi è di 43,83 nuovi positivi per 100mila abitanti (ieri era di 41,12 e domenica scorsa di 32,78).