Covid Italia, le news di oggi: terapie intensive in lieve calo. Green pass e mascherine, cosa cambia

Le ultime notizie e gli aggiornamenti di oggi, martedì 22 marzo, sul Covid- 19. Nel bollettino del ministero della Salute 32.573 nuovi contagi e 119 morti. Il tasso di positività è al 14,9%. In lieve calo le terapie intensive. Italia praticamente tutta in zona bianca, eccetto la Sardegna. Il calendario delle riaperture: con la fine dello stato d'emergenza scompare l’obbligo di Super Green pass sui luoghi di lavoro. Dal 1° maggio il Green pass viene abolito dovunque e non sarà più obbligatorio indossare i dispositivi di protezione anche al chiuso. Sono 135.503.440 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia. Allentamento delle misure Covid anche negli altri Paesi. In Cina 2.338 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

