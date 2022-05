Covid, le news di oggi: prosegue il calo dei casi attivi, Rt scende a 0.89 da 0.96 e incidenza a 375 da 458

La discesa dei casi covid rallenta, in nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore sono 26.561. Nel bollettino Covid diffuso dal ministero della Salute si contano anche 89 morti, per un totale di 165.827 vittime da inizio emergenza. Sono stati effettuati 233.745 tamponi tra molecolari e antigenici: il tasso di positività è all'11,4%. I guariti raggiungono quota 16.164.780 mentre gli attualmente positivi sono 874.410.

Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la situazione Regione per Regione:

Lombardia: +3.539

Veneto: +2.191

Campania: +2.819

Emilia Romagna: +2.314

Lazio: +2.740

Piemonte: +1.501

Toscana: +1.522

Sicilia: +2.117

Puglia: +1.761

Liguria: +592

Marche: +810

Friuli-Venezia Giulia: +435

Abruzzo: +831

Calabria: +925

Umbria: +566

P.A Bolzano: +221

Sardegna: +1.079

P.A Trento: +147

Basilicata: +256

Molise: +155

Valle d'Aosta: +40

Monitoragio Iss, Rt scende a 0,89 e incidenza a 375. Nel bollettino di oggi in Italia 26.561 casi e 89 morti. La discesa dei casi rallenta, Cartabellotta: "Troppi non vaccinati, non attendere l'autunno". Mappa Ecdc: Italia ancora in rosso scuro. Gimbe: flop quarta dose, secondo booster solo per 1 su 10. Speranza: "Continuare a sostenere i paesi più fragili". Ema raccomanda autorizzazione dose booster Astrazeneca. L'autorità Usa raccomandano terza dose di vaccino Pfizer ai bimbi over 5