Covid, le notizie di oggi: al via nuove norme su mascherine e Green Pass, calano contagi e decessi in Italia

Da ieri 1 maggio sono in vigore le nuove regole su mascherine e Green Pass in Italia. Addio alla certificazione verde quasi ovunque, mentre l'obbligo di mascherina decade nei bar, ristoranti e sul luogo di lavoro. Resta invece per il personale delle strutture sanitarie, raccomandata nei luoghi al chiuso e aperti al pubblico. Diminuiscono invece i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino di ieri 1 maggio sono stati rilevati 40.757 nuovi contagi e 105 decessi. Il tasso di positività è al 14,2%. Il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +5.254

Veneto: +4143

Campania: +4.786

Emilia Romagna: +3.736

Lazio: +4.133

Piemonte: +2.108

Toscana: +2.424

Sicilia: +2.817

Puglia: +2830

Liguria: +868

Marche: +1382

Friuli-Venezia Giulia: +588

Abruzzo: +1.500

Calabria: +1246

Umbria: +814

P.A Bolzano: +219

Sardegna: +727

P.A Trento: +286

Basilicata: +440

Molise: +397

Valle d'Aosta: +59