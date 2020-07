"Non credo che sarà necessario un secondo lockdown come quello dei mesi scorsi". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, sottolineando come le autorità nazionali stiano migliorando di giorno in giorno nell'identificare e isolare i nuovi focolai di Coronavirus. Tuttavia, ha avvertito che è importante che il potere di ordinare un'azione nazionale sia stato tenuto in riserva. "Non posso abbandonare questo strumento più di quanto non abbandonerei un deterrente nucleare", ha detto al Sunday Telegraph. "Ma è come un deterrente nucleare, non voglio certo usarlo. E non penso che saremo di nuovo in quella posizione".