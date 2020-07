Sono 244,216 i casi accertati di Coronavirus in Italia (+ 249 rispetto a ieri), di cui 196,806 guariti (+ 323) e 35,042 morti (+ 14). Sono questi i dati dell'ultimo bollettino di oggi, sabato 18 luglio, dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese. I numeri sono stati comunicati dal Ministero della Salute. Attualmente i casi attivi in Italia sono 12,368. Di questi 11.561 si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 757 persone sono ricoverate con sintomi mentre i pazienti in terapia intensiva sono 50. La regione più colpita è la Lombardia. Dall'inizio dell'epidemia sono stati effettuati 6.202. 524 tamponi, di cui 48.265 nelle ultime ventiquattro ore.

In totale i casi in Italia sono 244,216 così suddivisi come emerge dalla tabella fornita dal Ministero della Salute:

Di seguito i dati aggiornati Regione per Regione:

Lombardia: 95.459

Piemonte: 31.533

Emilia Romagna: 29.127

Veneto: 19.559

Toscana: 10.358

Liguria: 10.070

Lazio: 8.419

Marche: 6.812

Trento: 4.884

Campania: 4.814

Puglia: 4.550

Friuli VG: 3.350

Abruzzo: 3.335

Sicilia: 3.140

Bolzano: 2.683

Umbria: 1.456

Sardegna: 1.378

Valle D'Aosta: 1.196

Calabria: 1.238

Molise: 446

Basilicata: 405